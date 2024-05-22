Пентагон отреагировал на запуск Россией противокосмического оружия на пути спутника США

В Пентагоне в ответ на запуск Россией спутника, который США называют противокосмическим оружием, заявили о готовности защищать интересы Соединенных Штатов в космосе, одновременно сохраняя стабильную космическую среду.

Об этом заявил представитель Министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге 21 мая, сообщает "Европейская правда".

Райдер подтвердил, что 16 мая Россия запустила спутник на низкую околоземную орбиту, который в Пентагоне оценивают как противокосмическое оружие, вероятно, способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите.

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Россия разместила это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США, добавил представитель. Этот российский спутник напоминает ранее развернутые Россией контркосмические грузы 2019 и 2022 годов.

В этом контексте США "несут ответственность за готовность защищать и оборонять космическую сферу и обеспечивать непрерывную и бесперебойную поддержку Объединенных вооруженных сил и Объединенных контингентов", отметил Райдер.

"И мы продолжим балансировать между необходимостью защиты наших интересов в космосе и желанием сохранить стабильную и устойчивую космическую среду", – сказал представитель Пентагона.

Американская разведка считает, что 16 мая Россия запустила спутник, который является оружием, способным осматривать и атаковать другие спутники в космосе.

Напомним, в феврале этого года стало известно, что США в частном порядке предостерегли Россию от развертывания нового ядерного оружия в космосе, способного вывести из строя большое количество спутников.

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