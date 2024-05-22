США считают, что Россия запустила спутник, который является противокосмическим оружием

Американская разведка считает, что на прошлой неделе Россия запустила спутник, который является оружием, способным проводить осмотр и атаковать другие спутники в космосе.

Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявило Космическое командование США (USSPACECOM) во вторник, пишет "Европейская правда".

16 мая российская ракета "Союз" стартовала с космодрома Плесецк и вывела на низкую околоземную орбиту по меньшей мере девять спутников, в том числе КОСМОС 2576.

Это тип российского военного космического аппарата-"инспектора", который американские официальные лица давно осуждают как демонстрирующий опасное поведение в космосе.

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"Мы наблюдали номинальную активность и считаем, что это, вероятно, противокосмическое оружие, способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите", – заявил представитель USSPACECOM в интервью агентству.

"Россия разместила это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США", – добавил собеседник агентства.

КОСМОС 2576 напоминает ранее развернутые контркосмические грузы 2019 и 2022 годов, отмечает USSPACECOM. В прошлом россияне уже разворачивали спутники вблизи американских спутников-шпионов.

По словам американского чиновника, знакомого с данными разведки, американские спецслужбы ожидали запуска КОСМОС 2576 и проинформировали союзников о своей оценке спутника еще до его развертывания в космосе.

Запуск также включал гражданские спутники, развернутые на разных орбитах.

"Такое сочетание военной и гражданской полезной нагрузки было совершенно неожиданным. Никогда раньше не видел такого в российских запусках", – сказал Барт Хендрикс, аналитик, который давно отслеживает российскую космическую программу.

КОСМОС 2576 похож на спутники, которые Россия запустила в 2019 и 2022 годах, и которые, по утверждению США, были контркосмическим оружием. Спутник 2019 года выводил в космос объект, который тесно следовал за спутником американской разведки.

По состоянию на вторник КОСМОС 2576 не приближался к американскому спутнику, но космические аналитики заметили, что он находится в том же орбитальном кольце, что и USA 314, спутник Национального офиса рекогносцировки США размером с автобус, запущенный в апреле 2021 года. Миссия офиса рекогносцировки заключается в запуске и эксплуатации разведывательных спутников федерального правительства США.

Российский спутник, похоже, движется по орбитальной траектории USA 314 с большей скоростью, что свидетельствует о том, что со временем они сблизятся.

Напомним, США в частном порядке предостерегли Россию от развертывания нового ядерного оружия в космосе, способного вывести из строя большое количество спутников.

Американские чиновники считают, что Россия запустила по меньшей мере один спутник, КОСМОС 2553, связанный с ее программой создания ядерного космического оружия, по словам чиновников, знакомых с данными разведки.

Официально США сообщили Конгрессу и союзникам в Европе о новых разведывательных данных, связанных с российским ядерным потенциалом, который может представлять международную угрозу.

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