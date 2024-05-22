Пентагон відреагував на запуск Росією протикосмічної зброї на шляху супутника США

У Пентагоні у відповідь на запуск Росією супутника, який США називають протикосмічною зброєю, заявили про готовність захищати інтереси Сполучених Штатів у космосі, водночас зберігаючи стабільне космічне середовище.

Про це заявив речник Міністерства оборони США Патрик Райдер на брифінгу 21 травня, повідомляє "Європейська правда".

Райдер підтвердив, що 16 травня Росія запустила супутник на низьку навколоземну орбіту, який у Пентагоні оцінюють як протикосмічну зброю, імовірно, здатну атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті.

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Росія розмістила цю нову протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США, додав речник. Цей російський супуник нанагадує раніше розгорнуті Росією контркосмічні вантажі 2019 і 2022 років.

У цьому контексті США "несуть відповідальність за готовність захищати і обороняти космічну сферу і забезпечувати безперервну і безперебійну підтримку Об'єднаних збройних сил і Об'єднаних контингентів", зауважив Райдер.

"І ми продовжимо балансувати між необхідністю захисту наших інтересів у космосі і бажанням зберегти стабільне і стійке космічне середовище", – сказав речник Пентагону.

Американська розвідка вважає, що 16 травня Росія запустила супутник, який є зброєю, здатною оглядати і атакувати інші супутники у космосі.

Нагадаємо, в лютому цього року стало відомо, що США в приватному порядку застерегли Росію від розгортання нової ядерної зброї у космосі, здатної вивести з ладу велику кількість супутників.

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