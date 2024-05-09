Писториус уверяет, что Германия готова взять на себя большую роль в НАТО
Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Соединенные Штаты отмечал, что Берлин готов взять на себя большую военную ответственность за безопасность, и призвал Вашингтон не отказываться от обязательств по безопасности в Европе.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале DPA.
Заявление Писториуса прозвучало во время принятия в штаб-квартире Министерства обороны США.
"Мы оба будем продолжать тесно сотрудничать как партнеры, как союзники и как друзья. Это как никогда важно в этом мире, и я уверен, что мы можем многого достичь вместе", – сказал глава Минобороны ФРГ на встрече с американским коллегой Ллойдом Остином.
Писториус заявил, что Германия готова сделать "больший вклад в справедливое трансатлантическое распределение бремени".
Он упомянул увеличение Берлином расходов на оборону до более 2% ВВП, подготовку к постоянному размещению бригады в Литве и лидерство в европейской инициативе по противовоздушной обороне "Небесный щит".
Также глава немецкого Минобороны призвал к значительному увеличению инвестиций в вооруженные силы Германии для устранения пробелов, возникших за последние десятилетия.
Напомним, Писториус во время визита также объявил, что Германия приобретет у США три пусковые установки HIMARS для Украины.
О важности НАТО накануне сказал и канцлер Германии Олаф Шольц, образно сравнив Альянс с популярным образом мушкетеров.