Немецкие политики начали дискуссию о возобновлении призыва

В Германии развивается дискуссия о возможном восстановлении призыва молодежи в армию или на работу в социальных службах.

Об этом сообщает Tagesspiegel, пишет "Европейская правда".

Вскоре министр обороны Борис Писториус должен внести свои предложения по изменению политики в вопросе призыва. Политики из СДПГ и оппозиционной ХДС отмечают, что открыты к обсуждениям.

Один из лидеров СДПГ Ларс Клингбайль сказал, что считает идею нужной.

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"Каждый молодой гражданин должен спросить себя, может ли представить свою службу стране... Это может быть Бундесвер, или гражданская служба в социальных или культурных учреждениях. Мы должны возвращаться к этому", – отметил он.

Политик также предлагает в рамках изменения подхода, чтобы школы приглашали на общение со старшеклассниками военных Бундесвера, чтобы те могли рассказать о возможностях службы.

"Это не будет иметь ничего общего с прославлением войны, а скорее будет как вариант рассмотрения решения о своей будущей карьере, а также для информирования о ситуации с безопасностью", – отметил Клингбайль.

Одновременно он отверг возвращение к предыдущей модели призыва, действовавшей в Германии.

От "Христианских демократов" уже звучали предложения о восстановлении общеобязательной военной службы, учитывая изменение ситуации с безопасностью.

Ключевой представитель партии из фракции ХДС в Бундестаге Флориан Хан призвал министра обороны скорее вносить предложения по постепенному восстановлению общеобязательной службы, отметив, что ХДС придерживается позиции, изложенной в резолюциях со съездов партии.

Он отметил, что в партии не хотят, чтобы это было методом принуждения или влияния на молодежь, но это необходимо в текущей ситуации безопасности, на фоне растущей угрозы от авторитарных государств с Востока.

Ган добавил, что перед практическим возвращением призыва нужно провести существенную подготовку, начиная от формирования баз с учетными данными и заканчивая материально-технической базой.

Также министр обороны ФРГ заявил, что Германия готова взять на себя большую роль в НАТО.

Тем временем в Польше думают изменить подход к подготовке "активного резерва" армии.