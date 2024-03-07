Как Украине стимулировать судоходство, чтобы не зависеть от транзита через Польшу

Нынешняя ситуация на польско-украинской границе заставляет украинское правительство и бизнес серьезно задуматься над поиском альтернативных логистических путей для экспорта отечественной продукции.

Оптимальной альтернативой является транспортировка через украинские морские и речные порты.

О том, делает ли украинское правительство все необходимое для создания новых, надежных для бизнеса, логистических путей через морские и речные порты читайте в статье руководителя Одесского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Сергея Недилько Черноморская и дунайская альтернативы: при каких условиях они компенсируют блокаду границы с Польшей. Далее – краткое ее изложение.

С окончательным выходом РФ из Зерновой инициативы Украине довольно быстро удалось найти формулу стабильной и безопасной – насколько это возможно в условиях войны – навигации к портам Большой Одессы.

Конечно, ключевую роль в этом процессе играют Военно-Морские Силы (ВМС), которые совместно с пограничниками, Морской поисково-спасательной службой и Администрацией морских портов реализуют порядок прохода в эти порты через район северо-западной части Черного моря, который еще называют Украинским коридором.

Украинский коридор действует только для торговых судов гражданских судовладельцев и не предусматривает никаких ограничений по видам груза, за исключением военных.

За период своей работы Украинский коридор показал свою чрезвычайную эффективность. По последним данным Мининфраструктуры, с начала работы в августе 2023 года коридором воспользовались 894 судна, которыми экспортировано почти 27 млн тонн грузов, в том числе около 19 млн тонн украинской агропродукции.

Несмотря на успешное функционирование Украинского коридора, развитие портов Дунайского кластера было и остается одним из приоритетных направлений развития.

После начала полномасштабного вторжения объемы перевалки грузов в портах Измаил, Рени и Усть-Дунайск увеличились в 2, 6 и 12 раз соответственно.

В планах Мининфраструктуры – прокладка новых маршрутов к европейским портам на Дунае, что поможет минимизировать грузопотоки через наши западные сухопутные границы.

Для обеспечения бесперебойного экспорта активно работает Украинское Дунайское пароходство (УДП) – государственная судоходная компания, осуществляющая морские и речные перевозки.

Сейчас УДП предлагает доставку контейнеров в дунайские порты Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии и Румынии.

Бизнес надеется, что государство продолжит работу в направлении повышения логистической привлекательности дунайских портов, в частности путем введения скидок на портовые сборы, пересмотра тарифов на железнодорожные перевозки в порт Измаил, создания альтернативных железнодорожных маршрутов через территорию Молдовы.

Крайне важными для всей портовой отрасли являются решение "извечных" вопросов разработки справедливой и экономически обоснованной методики расчета ставок портовых сборов, а также принятие закона о строительстве на землях водного фонда.

В совершенствовании нуждаются и механизмы компенсаций со стороны государства. В бюджете на 2024 год заложено 2 млрд грн на компенсацию ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ судовладельцам и фрахтователям, однако порядок ее выплаты фактически не действует.

Подробнее – в материале Сергея Недилько Черноморская и дунайская альтернативы: при каких условиях они компенсируют блокаду границы с Польшей.