ЕС: Грузия должна отозвать закон об "иноагентах" в соответствии с указаниями "Венецианки"

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель призвал грузинских чиновников принять во внимание рекомендации Венецианской комиссии и отозвать скандальный закон об "иноагентах".

Об этом Боррель написал 22 мая в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Глава дипломатии ЕС напомнил, что Венецианская комиссия Совета Европы настоятельно рекомендовала Грузии отменить закон "О прозрачности иностранного влияния" в его нынешнем виде.

"Мы призываем власти прислушаться к этой рекомендации, чтобы защитить фундаментальные элементы грузинской демократии", – отметил Боррель.

