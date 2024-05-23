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ЕС: Грузия должна отозвать закон об "иноагентах" в соответствии с указаниями "Венецианки"

Новости — Четверг, 23 мая 2024, 10:30 — Кристина Бондарева

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель призвал грузинских чиновников принять во внимание рекомендации Венецианской комиссии и отозвать скандальный закон об "иноагентах".

Об этом Боррель написал 22 мая в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

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Глава дипломатии ЕС напомнил, что Венецианская комиссия Совета Европы настоятельно рекомендовала Грузии отменить закон "О прозрачности иностранного влияния" в его нынешнем виде.

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"Мы призываем власти прислушаться к этой рекомендации, чтобы защитить фундаментальные элементы грузинской демократии", – отметил Боррель.

Венецианская комиссия Совета Европы в срочном заключении, опубликованном 21 мая, "настоятельно рекомендовала" Грузии отменить закон в нынешнем виде.

Впрочем, партия власти Грузии отвергла разгромное заключение "Венецианки".

"Грузинская мечта" пообещала завершить принятие закона в ближайшие недели, преодолев президентское вето.

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Грузия Венецианская комиссия Боррель
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