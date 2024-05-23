ЕС: Грузия должна отозвать закон об "иноагентах" в соответствии с указаниями "Венецианки"
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель призвал грузинских чиновников принять во внимание рекомендации Венецианской комиссии и отозвать скандальный закон об "иноагентах".
Об этом Боррель написал 22 мая в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".
Глава дипломатии ЕС напомнил, что Венецианская комиссия Совета Европы настоятельно рекомендовала Грузии отменить закон "О прозрачности иностранного влияния" в его нынешнем виде.
"Мы призываем власти прислушаться к этой рекомендации, чтобы защитить фундаментальные элементы грузинской демократии", – отметил Боррель.
The Council of Europe @VeniceComm has strongly recommended Georgia to repeal the Law on Foreign Influence in its current form.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 22, 2024
We call on the authorities to follow the recommendation in view of safeguarding the fundamental elements of Georgia's democracy.
Венецианская комиссия Совета Европы в срочном заключении, опубликованном 21 мая, "настоятельно рекомендовала" Грузии отменить закон в нынешнем виде.
Впрочем, партия власти Грузии отвергла разгромное заключение "Венецианки".
"Грузинская мечта" пообещала завершить принятие закона в ближайшие недели, преодолев президентское вето.