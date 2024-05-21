Партия власти Грузии отвергла разгромное заключение "Венецианки" по закону об "иноагентах"

Представительница партии власти Грузии "Грузинская мечта" Саломе Курасбедиани раскритиковала Венецианскую комиссию за, как она сказала, "предвзятое" заключение по закону "О прозрачности иностранного влияния", известного как закон об "иноагентах".

Как пишет "Европейская правда", ее слова цитирует портал SOVA.news.

По словам Курасбедиани, заключение "Венецианки" содержит "много необоснованных и противоречивых юридических соображений, а также ряд грубых искажений фактов, что еще больше поощряет радикализацию конкретных групп".

В частности, сказала грузинский депутат, текст закона об "иноагентах" вовремя публиковали на официальных источниках, его обсуждение продолжалось не в сжатые сроки, а в течение нескольких недель ("где была полностью представлена радикальная оппозиция").

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Представительница "Грузинской мечты" также обвинила Венецианскую комиссию в предвзятости из-за того, что она назвала протесты против закона об "иноагентах" мирными.

"Непостижимо, что Венецианская комиссия, которая все еще занималась юридическим анализом документов, переключилась на политическую оценку уличных митингов. Такой подход комиссии уже наглядно демонстрирует ее эффективность", – констатировала Курасбедиани.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала скандальный закон, однако парламент может преодолеть ее вето и планирует сделать это.

Венецианская комиссия Совета Европы в срочном заключении, опубликованном 21 мая, "настоятельно рекомендовала" Грузии отменить закон в нынешнем виде.

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