Ле Пен хочет полного разрыва с немецкими ультраправыми перед евровыборами

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила в среду, что ее партия должна "полностью порвать" с немецкой ультраправой партией "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), поскольку та стала слишком токсичным союзником накануне европейских выборов.

Об этом Ле Пен сказала в эфире радио Europe 1, ее цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Ле Пен обвинила "АдГ" в том, что партия не имеет должного руководства и потакает радикальным элементам внутри.

"Необходимо было срочно установить санитарный кордон. "АдГ" переходит от провокации к провокации", – сказала Ле Пен.

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"Сейчас уже не время дистанцироваться, пришло время окончательно порвать с этим движением", – добавила она.

Французские и немецкие ультраправые сейчас входят в одну политическую группу в Европарламенте – "Идентичность и демократия". Опросы показывают, что эта группа рассчитывает получить значительное количество голосов на выборах в июне.

Раскол между ультраправыми произошел после того, как "АдГ", которая является второй по популярности партией Германии накануне местных и европейских выборов, оказалась под пристальным вниманием из-за своей политики и поведения некоторых высокопоставленных политиков.

Публичный разрыв с "Национальным объединением" Ле Пен может стать испытанием для ультраправых, которые стремятся достичь высоких результатов на выборах, и может усилить давление на "АдГ" внутри страны после того, как она начала падать в опросах общественного мнения в течение последних недель.

Комментарии Ле Пен появились на следующий день после того, как "Национальное объединение", которое лидирует на выборах в Европарламент во Франции, заявило, что больше не будет заседать вместе с "АдГ" в Европарламенте.

"АдГ" также столкнулась с массовыми уличными протестами после того, как ее руководители приняли участие во встрече, на которой обсуждали депортацию из Германии людей с иммигрантским прошлым, а также после обвинений в том, что партия прикрывает агентов России и Китая.

На прошлой неделе немецкий суд постановил, что национальные службы безопасности могут продолжать следить за "АдГ" как за потенциально экстремистской партией.