Немецкие ультраправые наказали своего топ-кандидата на выборах в Европарламент

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") утвердила наказание для своего главного кандидата на выборах в Европарламент Максимилиана Кра из-за серии скандалов вокруг него.

Об этом стало известно немецкому изданию Bild, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, федеральный исполнительный комитет "АдГ" решил запретить Кра появляться на публичных мероприятиях партии накануне выборов в июне. Запрет касается всех мероприятий предвыборной кампании "АдГ" и других мероприятий на федеральном уровне.

По информации издания, Кра удалось предотвратить исключение из федерального исполнительного комитета, которое также было запланировано на сегодня. Он сам предложил уйти в отставку.

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"Я признаю, что мои фактические заявления используются как повод для того, чтобы нанести вред нашей партии. Последнее, что нам сейчас нужно, это – дебаты обо мне. "АдГ" должна сохранить свое единство. По этой причине я теперь отказываюсь от любых дальнейших выступлений в избирательной кампании и покидаю пост члена федерального исполнительного комитета", – заявил Кра.

В течение многих недель руководство партии избегало занятия четкой позиции в отношении Кра независимо от того, как бы он себя ни вел.

Недавно в интервью итальянской газете La Repubblica Кра переоценил преступления гитлеровской организации СС. Кра назвал тот факт, что члены СС были преступниками, "ошибочным обобщением".

В ответ на это французская партия "Национальное объединение" заявила, что в следующем составе Европейского парламента не хочет быть с "АдГ" в одной группе, состоящей из правых популистских, националистических и правоэкстремистских европейских партий.

Как известно, в июне в ЕС состоятся выборы нового состава Европарламента. Подробнее об этом – в статье о "евровыборах" 2024 года, важных для Украины.

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