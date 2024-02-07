Сенат США ожидаемо провалил законопроект о границе с помощью Украине

В Сенате США не нашлось достаточно поддержки для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который предусматривал дополнительные средства для Украины, Израиля и Тайваня.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Против так называемого cloture motion, которое предусматривает ускоренное дальнейшее рассмотрение законопроекта, высказалось 50 американских сенаторов. Это означает, что оно не набрало необходимых для принятия 60 голосов.

Напомним, речь идет о двухпартийном законопроекте о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает предоставление более 60 миллиардов на помощь Украине и более 14 миллиардов – Израилю.

Уже после его представления спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование этот проект. После этого стало понятно, что он не наберет достаточной поддержки и среди сенаторов-республиканцев.

В Республиканской партии сетуют на недостаточно жесткие меры по противодействию нелегальной миграции из Мексики, а также необходимость изучить положения документа, который несколько месяцев готовился в условиях максимальной секретности.

Накануне президент Джо Байден, который поддержал компромиссный двухпартийный законпроект, заявил, что его принятие пытается сорвать Дональд Трамп.

Ожидается, что Сенат США позже рассмотрит другое законодательное предложение, которое содержит только дополнительное финансирование для Украины, Израиля и Тайваня, но без противоречивых миграционных мер.