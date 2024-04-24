Сенат США окончательно одобрил дополнительную помощь Украине

Сенат США вечером 23 апреля одобрил законодательный пакет, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине и союзникам.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За законодательное предложение проголосовали 79 сенаторов, еще 18 проголосовали против.

Этому решению предшествовали многочасовые дебаты членов верхней палаты Конгресса США, а также процедурное решение сократить эти дебаты до максимум 30 часов, которое поддержали 80 сенаторов.

Для утверждения финансирования нужна также подпись президента США Джо Байдена, которая ожидается в ближайшее время.

Американские СМИ уже сообщили, что после вступления закона в силу Белый дом готовит пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов, куда могут впервые войти дальнобойные ракеты ATACMS.

Напомним, речь идет о пакете из четырех законопроектов, которые предусматривают дополнительное финансирование для Израиля, Украины и Тайваня, а также предложения об усилении санкций против России, Ирана и Китая.

Их инициировал спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон после многомесячной задержки с принятием помощи Киеву в Конгрессе. Подробнее об "украинской" составляющей пакета "ЕвроПравда" писала в материале.

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