В результате обвала здания на испанской Майорке погибли по меньшей мере четыре человека
Новости — Пятница, 24 мая 2024, 08:39
В четверг на курорте Плая де Пальма на испанской Майорке обвалилось двухэтажное здание ресторана, в результате чего по меньшей мере четыре человека погибли и 16 получили ранения.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
Семь человек были ранены "очень серьезно", а девять получили серьезные ранения, сообщили экстренные службы. Их доставили в различные больницы Пальмы.
Аварийные бригады завершают поисково-спасательные работы и обеспечивают безопасность района, сообщил представитель местной полиции около полуночи по местному времени.
"Именно поэтому мы просим вас соблюдать тишину, потому что нам нужна тишина, чтобы проверить, не услышим ли мы кого-то", – сказал он, добавив, что не может исключить, что кто-то все еще находится в ловушке.
"Терраса обвалилась, вероятно, из-за чрезмерного веса", – отметил представитель полиции, добавив, что причины все еще выясняются.
По его словам, первые звонки об обвале поступили около 20:00.
На место происшествия выехали пожарные и полиция, а также несколько психологов.
"Я внимательно слежу за последствиями ужасного обвала, произошедшего на пляже Пальмы", – заявил премьер-министр Педро Санчес.
Санчес сообщил, что говорил с местными и региональными властями, добавив, что правительство готово помочь "всеми необходимыми средствами и войсками".
"Я хочу выразить свои соболезнования семьям погибших и пожелать скорейшего выздоровления раненым", – сказал он.
Напомним, в немецком городе Дюссельдорф в ночь на четверг, 16 мая, произошел взрыв, в результате которого погибли три человека, по меньшей мере 16 получили ранения.
Недавно в центре Копенгагена вспыхнул пожар в историческом здании биржи Берсен. Больше всего пострадала часть здания, где был расположен ее спиральный шпиль – он вскоре обвалился, вызвав у многих ассоциации с пожаром в Соборе Парижской Богоматери 2019 года.