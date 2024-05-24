В результате обвала здания на испанской Майорке погибли по меньшей мере четыре человека

В четверг на курорте Плая де Пальма на испанской Майорке обвалилось двухэтажное здание ресторана, в результате чего по меньшей мере четыре человека погибли и 16 получили ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Семь человек были ранены "очень серьезно", а девять получили серьезные ранения, сообщили экстренные службы. Их доставили в различные больницы Пальмы.

Аварийные бригады завершают поисково-спасательные работы и обеспечивают безопасность района, сообщил представитель местной полиции около полуночи по местному времени.

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"Именно поэтому мы просим вас соблюдать тишину, потому что нам нужна тишина, чтобы проверить, не услышим ли мы кого-то", – сказал он, добавив, что не может исключить, что кто-то все еще находится в ловушке.

"Терраса обвалилась, вероятно, из-за чрезмерного веса", – отметил представитель полиции, добавив, что причины все еще выясняются.

По его словам, первые звонки об обвале поступили около 20:00.

На место происшествия выехали пожарные и полиция, а также несколько психологов.

"Я внимательно слежу за последствиями ужасного обвала, произошедшего на пляже Пальмы", – заявил премьер-министр Педро Санчес.

Санчес сообщил, что говорил с местными и региональными властями, добавив, что правительство готово помочь "всеми необходимыми средствами и войсками".

"Я хочу выразить свои соболезнования семьям погибших и пожелать скорейшего выздоровления раненым", – сказал он.

Напомним, в немецком городе Дюссельдорф в ночь на четверг, 16 мая, произошел взрыв, в результате которого погибли три человека, по меньшей мере 16 получили ранения.

Недавно в центре Копенгагена вспыхнул пожар в историческом здании биржи Берсен. Больше всего пострадала часть здания, где был расположен ее спиральный шпиль – он вскоре обвалился, вызвав у многих ассоциации с пожаром в Соборе Парижской Богоматери 2019 года.