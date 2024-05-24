Внаслідок обвалу будівлі на іспанській Майорці загинули щонайменше чотири людини
Новини — П'ятниця, 24 травня 2024, 08:39
У четвер на курорті Плая де Пальма на іспанській Майорці обвалилася двоповерхова будівля ресторану, в результаті чого щонайменше чотири людини загинули і 16 отримали поранення.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Семеро людей були поранені "дуже серйозно", а дев'ятеро отримали серйозні поранення, повідомили екстрені служби. Їх доставили в різні лікарні Пальми.
Аварійні бригади завершують пошуково-рятувальні роботи і забезпечують безпеку району, повідомив представник місцевої поліції близько опівночі за місцевим часом.
"Саме тому ми просимо вас дотримуватися тиші, тому що нам потрібна тиша, щоб перевірити, чи не почуємо ми когось", – сказав він, додавши, що не може виключити, що хтось все ще перебуває в пастці.
"Тераса обвалилася, ймовірно, через надмірну вагу", – зазначив представник поліції, додавши, що причини все ще з'ясовуються.
За його словами, перші дзвінки про обвал надійшли близько 20:00.
На місце події виїхали пожежники та поліція, а також кілька психологів.
"Я уважно стежу за наслідками жахливого обвалу, що стався на пляжі Пальми", – заявив прем'єр-міністр Педро Санчес.
Санчес повідомив, що говорив з місцевою і регіональною владою, додавши, що уряд готовий допомогти "всіма необхідними засобами і військами".
"Я хочу висловити свої співчуття сім'ям загиблих і побажати якнайшвидшого одужання пораненим", – сказав він.
Нагадаємо, у німецькому місті Дюссельдорф в ніч на четвер, 16 травня, стався вибух, внаслідок якого загинули троє осіб, щонайменше 16 отримали поранення.
Нещодавно в центрі Копенгагена спалахнула пожежа в історичній будівлі біржі Берсен. Найбільше постраждала частина будівлі, де був розташований її спіральний шпиль – він невдовзі обвалився, викликавши у багатьох асоціації з пожежею у Соборі Паризької Богоматері 2019 року.