Внаслідок обвалу будівлі на іспанській Майорці загинули щонайменше чотири людини

У четвер на курорті Плая де Пальма на іспанській Майорці обвалилася двоповерхова будівля ресторану, в результаті чого щонайменше чотири людини загинули і 16 отримали поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Семеро людей були поранені "дуже серйозно", а дев'ятеро отримали серйозні поранення, повідомили екстрені служби. Їх доставили в різні лікарні Пальми.

фото EFE

Аварійні бригади завершують пошуково-рятувальні роботи і забезпечують безпеку району, повідомив представник місцевої поліції близько опівночі за місцевим часом.

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"Саме тому ми просимо вас дотримуватися тиші, тому що нам потрібна тиша, щоб перевірити, чи не почуємо ми когось", – сказав він, додавши, що не може виключити, що хтось все ще перебуває в пастці.

"Тераса обвалилася, ймовірно, через надмірну вагу", – зазначив представник поліції, додавши, що причини все ще з'ясовуються.

За його словами, перші дзвінки про обвал надійшли близько 20:00.

На місце події виїхали пожежники та поліція, а також кілька психологів.

"Я уважно стежу за наслідками жахливого обвалу, що стався на пляжі Пальми", – заявив прем'єр-міністр Педро Санчес.

Санчес повідомив, що говорив з місцевою і регіональною владою, додавши, що уряд готовий допомогти "всіма необхідними засобами і військами".

"Я хочу висловити свої співчуття сім'ям загиблих і побажати якнайшвидшого одужання пораненим", – сказав він.

Нагадаємо, у німецькому місті Дюссельдорф в ніч на четвер, 16 травня, стався вибух, внаслідок якого загинули троє осіб, щонайменше 16 отримали поранення.

Нещодавно в центрі Копенгагена спалахнула пожежа в історичній будівлі біржі Берсен. Найбільше постраждала частина будівлі, де був розташований її спіральний шпиль – він невдовзі обвалився, викликавши у багатьох асоціації з пожежею у Соборі Паризької Богоматері 2019 року.