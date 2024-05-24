Прем'єр Фінляндії припустив, що РФ випробовує НАТО своїм планом щодо кордону

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Росія, можливо, випробовує країни-члени НАТО на своєму західному кордоні, де Москва посилила провокації щодо сусідніх країн-членів Альянсу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Виступаючи в Ризі у п'ятницю під час свого візиту до Латвії, він зазначив, що "ми повинні бути добре підготовлені проти всіх видів загроз, що надходять з Росії".

"Можливо, вони нас випробовують, але ми цього ще не знаємо", – сказав Орпо, додавши, що РФ залишатиметься "найбільш значущою прямою загрозою європейській безпеці".

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За його словами, між усіма цими питаннями у Фінляндії, Литві та Естонії існує часовий зв'язок, але "зараз настав час заспокоїтися та дуже уважно подивитися на те, що насправді відбувається".

Його коментарі пролунали після інциденту в четвер, коли російські прикордонники прибрали з естонських вод на річці Нарва буї, що маркують судноплавне русло і встановлюються заново кожної весни. Естонія чекає пояснень з цього приводу.

Європейський Союз очікує від Росії пояснень щодо зняття буїв на естонсько-російському кордоні на річці Нарва та вимагає негайно повернути їх на місце.

Нагадаємо, на початку тижня набув розголосу проєкт, опублікований на сайті уряду Росії, що свідчив про наміри Москви в односторонньому порядку змінити морські кордони з сусідами у Балтійському морі. За деякий час проєкт зник із сайту.