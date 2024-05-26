Проевропейские партии Молдовы договорились приближать вступление страны в ЕС

Проевропейские партии в Молдове – от оппозиции и власти – подписали совместное заявление-декларацию, в которой пообещали прилагать усилия для евроинтеграции Молдовы.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Заявление-пакт "За Европу" предложил подписать проевропейский политический блок "Вместе", в который входят Платформа DA, Лига городов и коммун (LOC), "Партия перемен" и "Коалиция за единство и благосостояние" (CUB).

Реклама:

Документ подписали также правящая партия Санду "Действие и солидарность" (PAS), "Экологическая зеленая партия", социал-демократы PSDE (бывшая "Демпартия"), партия мэра Кишинева Иона Чебана "Национальное альтернативное движение", партия "Развитие и консолидация Молдовы" (PDCM), "Воля народа", "Либерально-демократическая партия", "Национально-либеральная партия" (PNL) и "Сила народа".

Подписанты задекларировали политическое обязательство "в полной мере способствовать достижению цели интеграции Молдовы в ЕС" и "продвигать верховенство права, социальную сплоченность и национальную солидарность вокруг стратегической цели европейской интеграции", ставя эту цель выше партийных интересов.

Также в партии осуждают агрессивную войну и оккупацию территорий суверенных независимых государств.

Напомним, в апреле оппозиционные проевропейские партии Молдовы объединились в блок "Вместе".

Также в апреле партии, связанные с молдавским олигархом-беглецом Иланом Шором, создали предвыборный блок "Победа" во время мероприятия, состоявшегося в одном из отелей Москвы.

Шор выступил за федерализацию Молдовы при "посредничестве" России.