Оппозиционные проевропейские партии Молдовы объединились в блок "Вместе"

В Молдове четыре проевропейских партии, которые находятся в оппозиции, решили объединиться в блок "Вместе" ("Împreună").

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Речь о партии Платформа "Достоинство и правда" (DA), "Коалиции за единство и благосостояние" (CUB), социально-политическом движении "Лига городов и сообществ" (LOC) и Партии перемен.

"С сегодняшнего дня мы переходим на одно название. Политический блок "Вместе" призван гарантировать европейский курс Молдовы, нейтрализовать политические риски, с которыми мы сталкиваемся, и объединить общество", – заявил по итогам заседания лидер Партии перемен Штефан Глигор.

Также партии объявили о создании "Пакта для Европы", которое они предложат подписать и другим молдавским политсилам.

"Пакт для Европы" – это документ, который должны подписать партии, гражданское общество, влиятельные люди, чтобы объединить все силы и гарантировать европейскую интеграцию нашей страны", – добавил Глигор.

20 декабря 2023 года три политические партии объявили о подписании договора о долгосрочном партнерстве. Непарламентские проевропейские партии Партия перемен, Партия "Платформа Достоинство и правда" (Платформа DA) и партия "Лига городов и коммун" (LOC) договорились поддерживать друг друга на местном уровне, выдвинуть единого кандидата на президентских выборах и следовать общему списку на выборах в парламент.

В конце января этого года они договорились выдвинуть общего кандидата на выборах президента, которые должны пройти в конце 2024 года.

На совместном заседании политических бюро 27 января формирование решили перед выборами создать единый политический блок и обсудить его структуру.

Напомним, Молдова надеется начать переговоры по вступлению в Евросоюз до конца июня этого года.

Также в Молдове планируется провести референдум о вступлении в ЕС.