Лидер прокремлевского блока Молдовы объявил цель: федерализация страны с участием РФ

Беглый олигарх Илан Шор выступил за федерализацию Молдовы, которая должна произойти при "посредничестве" России.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью прокремлевскому агентству "РИА Новости", сообщает zdg.md.

По его словам, федерализация даст возможность "нам не только собрать страну, но и возможность каждому почувствовать себя комфортно внутри этой страны с точки зрения языка общения".

"Я считаю, что Молдове сегодня нужна федерализация. Я считаю, что это сегодня единственный путь. Потому что в Молдове живут люди с разными видениями, мнениями. Даже язык общения разный. Потому что Гагаузия – это русский язык общения. На севере много людей общается, в Бельцах", – заявил Шор.

Он добавил, что "мы должны сделать федерацию, в рамках которой каждый будет иметь свои права, полномочия, возможности".

"Я уверен, что если создать приднестровскому региону комфортные условия федерализации, честные и справедливые, то при посредничестве РФ это возможно", – сказал Шор.

Напомним, 21 апреля в Москве состоялся съезд пророссийской оппозиции Молдовы при участии партий, близких к олигарху-беглецу Илану Шору и башкану (главе) Гагаузии Евгении Гуцул. На съезде создали политический блок "Победа", который возглавил Шор.

Напомним, Конституционный суд Молдовы в июне 2023 года объявил "неконституционной" парламентскую партию "Шор".

О значении запрета партии "Шор" читайте в статье: Молдова идет на войну с агентами Кремля. Что означает запрет ключевой оппозиционной партии страны.