Проєвропейські партії у Молдові – від влади та опозиції – підписали спільну заяву-декларацію, у якій пообіцяли докладати зусиль для євроінтеграції Молдови.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Заяву-пакт "За Європу" запропонував підписати проєвропейський політичний блок "Разом", до якого входять Платформа DA, Ліга міст і громад (LOC), "Партія змін" та "Коаліція за єдність і добробут" (CUB).

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Документ підписали також керівна партія Санду "Дія та солідарність" (PAS), "Екологічна зелена партія", соціал-демократи PSDE (колишня "Демпартія"), партія мера Кишинева Іона Чебана "Національний альтернативний рух", партія "Розвиток і консолідація Молдови" (PDCM), "Воля народу", "Ліберально-демократична партія", "Національно-ліберальна партія" (PNL) і "Сила народу".

Підписанти задекларували політичне зобов’язання "повною мірою сприяти досягненню мети інтеграції Молдови у ЄС" та "просувати верховенство права, соціальну згуртованість та національну солідарність довкола стратегічної мети європейської інтеграції", ставлячи цю мету вище за партійні інтереси.

Також у парті засуджують агресивну війну та окупацію територій суверенних незалежних держав.

Нагадаємо, у квітні опозиційні проєвропейські партії Молдови об'єдналися у блок "Разом".

Також у квітні партії, пов'язані з молдовським олігархом-втікачем Іланом Шором, створили передвиборчий блок "Перемога" під час заходу, що відбувся в одному з готелів Москви.

Шор виступив за федералізацію Молдови за "посередництва" Росії.