Вибори у Литві: у другому турі змагатимуться чинний президент і прем’єрка

У Литві результати підрахунку голосів на всіх виборчих дільницях показали, що країна обиратиме президента у другому турі, до якого вийшли чинний глава держави Гітанас Науседа і прем’єр-міністерка Інгріда Шимоніте.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, за Науседу, який посів перше місце, проголосувало 44,54% виборців.

Шимоніте має 19,94%. Вона випереджає адвоката Ігнаса Вегеле, який має 12,47% голосів.

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"Напевно, моєю головною метою на цьому етапі було вийти до другого туру, і я вважаю, що вона досягнута", – сказала Шимоніте журналістам у Вільнюсі.

Явка на недільних президентських виборах і референдумі про громадянство склала 59,4% виборців. Це найвищий показник для Литви з 1997 року.

Президентські вибори в Литві супроводжувались обов'язковим референдумом про можливість подвійного громадянства.

На ньому пропонується внести зміни до конституції, вилучивши речення, яке наразі перешкоджає громадянам Литви набувати друге громадянство – "за винятком випадків, передбачених законом, ніхто не може бути громадянином Литовської Республіки та іншої країни".

Очікується, що другий тур президентських виборів у Литві відбудеться за два тижні.

У квітні опитування у Литві показало рекордно низький рівень підтримки чинної прем’єрки Інгріди Шимоніте і міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса.