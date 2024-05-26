В Литве возник скандал из-за поста президента в Facebook перед выборами

В Литве сообщение действующего президента Гитанаса Науседы в Facebook перед вторым туром президентских выборов вызвало волну недовольства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Споры возникли из-за того, что некоторые расценил пост Науседы как агитацию, которая в день выборов запрещена.

"Приглашаю всех друзей и близких вместе ждать результатов выборов во дворике президентского дворца, в парке у фонтана! Прямую трансляцию можно будет смотреть на установленных экранах, поэтому приходите компаниями, приносите все необходимое для пикника и – до встречи! Двор президентского дворца и парк сегодня открыты не до 22:00 как обычно, а до 00:00", – писал Науседа.

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Под оставленной им записью появились комментарии, в которых упоминалось, что это может быть агитацией: "агитация сегодня запрещена, это подкуп избирателей", "Центр избирательного комитета должен рассматривать это как агитацию, "ужасно".

Главная избирательная комиссия заявила, что получила два сообщения от избирателей "с просьбой поинтересоваться этой ситуацией".

Пресс-секретарь Комиссии Индре Раманавичене заявила, что был поднят вопрос, не является ли использование дворцового двора с экранами для встреч с избирателями нарушением 1 ч. 102 ст. Избирательного кодекса, запрещающей использовать служебное положение для выборов.

Пресс-служба президента заявила, что не будет удалять запись, поскольку не считает ее агитацией.

"Мы благодарим ГИК за рекомендацию. Никакой агитации в этой записи нет. Мы ничего не используем с целью агитации, поэтому запись убирать не будем. Но мы хотели бы обратить внимание ГИК на явную агитацию в комментариях под записью. Там есть люди с именами и фамилиями, которые агитируют сегодня", – сказал Delfi советник президента Ридас Ясюлёнис.

В воскресенье в Литве проходит голосование во втором туре президентских выборов, в котором за пост соревнуются действующий президент Гитанас Науседа и премьер Ингрида Шимоните.

Науседа, который баллотируется на переизбрание как независимый кандидат, занял первое место в первом туре 12 мая, набрав почти 44% голосов.

Шимоните, кандидат от правящей консервативной партии "Союз Отечества – Литовские христианские демократы", заняла второе место с 20% голосов.