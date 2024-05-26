В Литве проходит второй тур президентских выборов

В Литве началось голосование во втором туре президентских выборов, в котором за пост соревнуются действующий президент Гитанас Науседа и премьер Ингрида Шимоните.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

С 7 часов утра 26 мая все литовские избирательные участки – всего 1895 – открыли свои двери и будут работать до 20:00. Голосовать могут более 2,3 млн граждан. При этом, в Литве разрешено голосовать на любом участке, независимо от официального места регистрации.

После 20:00 начнется подсчет голосов, о результатах процесса Центральная избирательная комиссия будет сообщать на официальном сайте.

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Голосование на дому началось еще в пятницу.

Напомним, за президентский пост соревнуются действующий президент Гитанас Науседа и премьер Ингрида Шимоните.

Науседа, который баллотируется на переизбрание как независимый кандидат, занял первое место в первом туре 12 мая, набрав почти 44% голосов.

Шимоните, кандидат от правящей консервативной партии "Союз Отечества – Литовские христианские демократы", заняла второе место с 20% голосов.