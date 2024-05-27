Парламент Грузии будет преодолевать вето на закон об "иноагентах" во вторник

Юридический комитет парламента Грузии поддержал снятие президентского вето на закон об "иноагентах" и теперь парламент рассмотрит этот вопрос на заседании во вторник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsgeorgia.

Парламент проголосует за снятие вето на пленарном заседании во вторник, 28 мая. Почти гарантировано, что вето будет преодолено, ведь у партии власти вместе с сателлитами голосов для этого достаточно. В случае преодоления вето закон будет одобрен окончательно.

Президент Саломе Зурабишвили в своих замечаниях к закону указывала, что он "по духу российский" и противоречит четырем статьям конституции Грузии.

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Парламент Грузии принял закон об иностранных агентах в третьем чтении 14 мая, после чего президент наложила на него вето.

Из-за этого закона более полутора месяцев в Тбилиси ежедневно проходят акции протеста.

Накануне вечером в Тбилиси прошел масштабный Марш свободы ко Дню независимости Грузии, во время которого протестовали против принятия закона об "иноагентах".

Венецианская комиссия Совета Европы в срочном заключении, опубликованном 21 мая, "настоятельно рекомендовала" Грузии отменить закон в нынешнем виде.

Но партия власти Грузии отвергла разгромное заключение "Венецианки" и пообещала завершить принятие закона в ближайшие недели.