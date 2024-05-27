В Грузии прошла новая масштабная акция протеста против закона об «иноагентах»

В воскресенье в Тбилиси прошел масштабный Марш свободы ко Дню независимости Грузии, во время которого протестовали против принятия закона об "иноагентах".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание SOVA.

Участники акции с флагами Грузии и Евросоюза направились от здания Филармонии до Парка Ваке, который расположен в центре столицы.

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В шествии приняли участие студенты, преподаватели, политики, представители НПО, а также представители культуры и других сфер.

Демонстранты зажгли фонарики на мобильных телефонах и скандировали: "Нет — российскому закону!" и "Нет — российскому режиму!".

SOVA

Участники марша выступили против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а также заявили, что преодоление вето президента Грузии, наложенное на законопроект 18 мая, отделит Грузию от Европы.

Напомним, вечером 24 мая в Тбилиси состоялся масштабный протест против принятия закона об "иноагентах" и чрезмерного применения силы полицией. Президент ветировала закон, но парламент может преодолеть ее вето.

Венецианская комиссия Совета Европы в срочном заключении, опубликованном 21 мая, "настоятельно рекомендовала" Грузии отменить закон в нынешнем виде. Однако партия власти Грузии отвергла разгромное заключение "Венецианки" и пообещала завершить принятие закона в ближайшие недели.

На этой неделе США объявили о введении визовых ограничений в отношении Грузии, которые будут касаться лиц, ответственных за подрыв демократии в стране. Партия власти возмутилась и назвала это "шантажом, что не соответствует духу стратегического партнерства".

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