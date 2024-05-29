США: "Грузинская мечта" отдалила страну от пути вступления в ЕС и НАТО

Государственный департамент Соединенных Штатов осудил окончательное принятие парламентом Грузии закона об "иноагентах" после того, как правящая партия "Грузинская мечта" преодолела вето президента.

Об этом во время брифинга сказал представитель американского Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

По словам представителя Госдепа, Соединенные Штаты осуждают эти действия грузинского парламента, который принял антидемократический законопроект об иностранном влиянии, что не соответствует европейским нормам.

"Приняв этот закон, правящая партия „Грузинская мечта" еще больше отдалила страну от пути европейской интеграции и проигнорировала евроатлантические стремления грузинского народа, который неделями выходил на улицы, чтобы выступить против этого закона", – отметил Миллер.

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Он также указал, что партия власти проигнорировала правовую оценку Венецианской комиссии и ближайших партнеров Грузии, которые четко выразили свою обеспокоенность тем, что закон стигматизирует гражданское общество и СМИ и ограничивает фундаментальные свободы.

"Действия правящей партии и антизападная риторика угрожают демократическому курсу Грузии, будущей экономической безопасности, членству в ЕС, а также ставят под угрозу отношения между США и Грузией", – подчеркнул Миллер.

Представитель Госдепа напомнил, что на прошлой неделе госсекретарь Блинкен объявил, что любой, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии, а также их ближайшие родственники, могут быть лишены права на получение американских виз.

"Соединенные Штаты также начали всесторонний обзор двустороннего сотрудничества между США и Грузией. Как заявил на прошлой неделе госсекретарь Блинкен, мы примем во внимание действия "Грузинской мечты", когда будем принимать решение относительно наших собственных действий", – добавил он.

В то же время Миллер заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать грузинский народ в его стремлении к демократическому и западному будущему.

Парламент Грузии принял закон об "иноагентах" в третьем чтении 14 мая, после чего президент наложила на него вето. Из-за этого закона более полутора месяцев в Тбилиси ежедневно проходят акции протеста, а западные государства призвали Тбилиси отложить его.

Но провластное большинство парламента Грузии 28 мая преодолело вето Саломе Зурабишвили. В Евросоюзе после принятия закона предупредили, что рассматривают "все варианты" реагирования на эти действия Тбилиси.

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