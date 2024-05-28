ЕС рассматривает "все варианты" после принятия в Грузии закона об "иноагентах"

Европейская комиссия выразила "глубокое сожаление" из-за окончательного принятия парламентом Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который критики назвали законом об "иноагентах", аналогичным российскому.

Об этом говорится в заявлении исполнительного органа ЕС, которое цитирует "Европейская правда".

Еврокомиссия повторила позицию ЕС, согласно которой принятый в Грузии закон "противоречит основным принципам и ценностям Евросоюза", а его принятие предусматривает отступление от трех из девяти евроинтеграционных рекомендаций для Тбилиси.

"Призываем грузинские власти изменить эту тенденцию и твердо вернуться на путь в ЕС. Для изменения динамики еще есть время, но для этого необходима твердая приверженность со стороны руководства страны", – говорится в заявлении.

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Там добавили, что Евросоюз и государства-члены "рассматривают все варианты реагирования на эти события", а также подтвердили поддержку грузинского народа и его стремление к европейскому будущему.

После того, как провластное большинство парламента Грузии 28 мая преодолело вето президента Саломе Зурабишвили на закон об "иноагентах", он должен вступить в силу в начале июня.

Парламент Грузии принял закон об "иноагентах" в третьем чтении 14 мая, после чего президент наложила на него вето. Из-за этого закона более полутора месяцев в Тбилиси ежедневно проходят акции протеста, а западные государства призвали Тбилиси отложить его.

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