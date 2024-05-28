Лидеры ЕС обсудят ситуацию в Грузии из-за принятия закона об "иноагентах"

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в связи с окончательным принятием парламентом Грузии закона об "иноагентах" этот вопрос будет поднят на следующей встрече лидеров ЕС.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Мишель напомнил, что в декабре 2023 года Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата на вступление в ЕС "при условии, что Грузия осуществит соответствующие шаги и необходимые демократические реформы".

"Принятие закона о прозрачности в парламенте является шагом назад и отдаляет Грузию от пути в ЕС. Грузинский народ четко выбрал будущее в ЕС, и мы сделаем все, чтобы поддержать его амбиции", – констатировал он.

Реклама:

В связи с этим, добавил Мишель, вопрос Грузии будет в повестке дня следующего заседания Евросовета. Согласно его расписанию, следующая неформальная встреча лидеров ЕС состоится 17 июня.

Парламент Грузии принял закон об "иноагентах" в третьем чтении 14 мая, после чего президент наложила на него вето. Из-за этого закона более полутора месяцев в Тбилиси ежедневно проходят акции протеста, а западные государства призвали Тбилиси отложить его.

Но провластное большинство парламента Грузии 28 мая преодолело вето Саломе Зурабишвили. В Евросоюзе после принятия закона предупредили, что рассматривают "все варианты" реагирования на эти действия Тбилиси.

Читайте больше о том, удастся ли Западу остановить пророссийский дрейф Тбилиси.

О событиях в Грузии можно послушать подкаст Украинской правды с участием редактора ЕвроПравды Юрия Панченко.