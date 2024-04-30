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Еврокомиссия начала расследование в отношении Meta из-за недостаточной борьбы с дезинформацией РФ

Новости — Вторник, 30 апреля 2024, 13:42 — Иванна Костина

Еврокомиссия во вторник начала расследование того, как Facebook i Instagram компании Meta противодействуют дезинформационным кампаниям России и других третьих стран.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении ЕК.

Еврокомиссия решила оценить, не нарушают ли Facebook i Instagram Закон о цифровых услугах (DSA). Компании могут столкнуться со штрафами в размере до 6% их годового дохода в случае выявления нарушения.

"Эта Комиссия создала средства для защиты европейских граждан от целенаправленной дезинформации и манипуляций со стороны третьих стран. Если мы подозреваем нарушение правил, мы действуем", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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При этом она поблагодарила Петра Фиалу, премьер-министра Чехии, которая в марте заявила о разоблачении сети, разрабатывавшей операцию по распространению российского влияния и подрыва безопасности в Европе. В этом контексте Прага наложила санкции на Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и прокремлевский сайт правого направления Voice of Europe.

Подозреваемые нарушения охватывают политику и практику Meta относительно обманчивой рекламы и политического контента в ее услугах. Они также касаются отсутствия эффективного стороннего общественного дискурса в режиме реального времени и инструмента мониторинга накануне выборов в Европейский парламент на фоне того, что Meta отказалась от своего инструмента публичного анализа в реальном времени CrowdTangle без соответствующей замены.

В Еврокомиссии также заявили, что платформы Meta могут быть использованы для массового мошенничества и рекламы, созданной инструментами искусственного интеллекта.

Facebook и Instagram также могут незаконно ограничивать видимость политического контента на своей платформе без надлежащего информирования пользователей. Это означает, что пользователи могут не осознавать, что их публикации о социальных и политических вопросах могут быть более ограничены алгоритмом.

Институты ЕС и страны-члены должны проводить регулярные кризисные встречи для борьбы с иностранным вмешательством в выборы в ЕС после того, как на прошлой неделе Бельгия запустила европейский механизм реагирования. Страны ЕС также рассматривают значительно более широкий режим санкций в отношении российских манипуляционных операций во всем мире.

Meta является четвертой компанией, которая попадает под расследование о нарушении DSA.

ЕС проверяет TikTok относительно потенциальной неспособности защитить несовершеннолетних, а AliExpress из-за того, что он не защищает потребителей от незаконных и опасных продуктов. Социальной сети Twitter (ныне X) также грозит наказание за непроверенную дезинформацию и незаконный контент.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намекнула, что в ЕС могут запретить TikTok.

Между тем президент США Джо Байден будет использовать TikTok для своей избирательной кампании, несмотря на то, что он сам выражал обеспокоенность относительно национальной безопасности этой платформы.

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