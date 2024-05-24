Глава МИД Молдовы: Россия использует нас для опытов

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой считает, что Россия использует его государство для испытания своих новых технологий влияния и вмешательства, чтобы потом применять их в других местах.

Об этом министр рассказал в интервью Digi24, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, почему Молдова стала мишенью России в гибридной войне, Попшой сказал, что таких объяснений есть несколько.

"Одним из объяснений может быть географическое расположение вблизи Украины, другим – интересы Российской Федерации и готовность различных актеров в Молдове предать национальные интересы и граждан ради продвижения иностранной повестки дня", – сказал глава МИД.

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Он добавил, что, с другой стороны, существует также склонность Молдовы к гибридной угрозе, учитывая ее уязвимость в сфере борьбы с дезинформацией и киберпространством.

"Наши институты все еще остаются в целом уязвимыми, в том числе с точки зрения коррупции. Наши граждане очень долго были добычей пропаганды, живя во враждебной пропагандистской среде.

Все эти факторы делают нас уязвимыми, и Российская Федерация использует Республику Молдова как питомник, как чашку Петри (сосуд для опытов в биологии. – Ред.), чтобы испытать свои новые технологии воздействия и вмешательства, а затем, если они окажутся эффективными, использовать их в других местах", – отметил Попшой.

Он призвал партнеров Молдовы помочь дать отпор, чтобы эти тактики гибридной войны не были экспортированы в другие страны.

Недавно разведка Великобритании предупредила, что Россия планирует провести волну гибридных атак в Молдове накануне президентских выборов и референдума о вступлении в Евросоюз осенью этого года.

Ранее глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ заявил, что Россия попытается вмешаться в президентские и парламентские выборы и спровоцировать социальные конфликты в Гагаузии и Приднестровье, чтобы скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС

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