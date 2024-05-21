ЕС призвал усиленно противодействовать возможным попыткам вмешательства в выборы

Совет ЕС призвал соответствующие органы Евросоюза и стран-членов активизировать все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить иностранного вмешательства в выборы.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление-выводы "О демократической устойчивости и безопасности избирательных процессов от всех форм иностранного влияния", утвержденное всеми странами, опубликовали 21 мая.

В тексте отмечается, что демократические страны все чаще сталкиваются со злонамеренными попытками различными гибридными способами подорвать избирательный процесс, посеять сомнения в легитимности выборов и снизить мотивацию избирателей голосовать; могут задействоваться также инструменты дезинформации с использованием самых современных технологий и злонамеренное кибервмешательство.

Совет ЕС напоминает, что в ЕС уже есть ряд инструментов и профильных команд для скоординированного реагирования на такое гибридное влияние, в том числе предохранители есть в Акте о цифровых услугах, Кодексе реагирования на дезинформацию, Европейском акте о свободе СМИ.

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"Совет ЕС призывает все учреждения ЕС и стран-членов усилить усилия по мониторингу попыток внешних субъектов вмешиваться в демократический процесс в ЕС. Совет приглашает высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и Еврокомиссию, как и стран-членов, максимально применять все имеющиеся механизмы, сети и инструменты, чтобы обеспечивать тесное сотрудничество внутри ЕС и поддерживать добропорядочность выборов, не создавая препятствий для демократических дебатов", – отмечается в выводах.

Также Еврокомиссию просят продолжить сотрудничество в этом направлении с онлайн-платформами, а также с организациями гражданского общества, исследователями и фактчекерами для противодействия дезинформации в цифровой среде.

В дополнение Совет ЕС подчеркнул важную роль, которую играют свободные независимые СМИ и плюрализм медиа, как и необходимость усиливать цифровую и медиаграмотность, чтобы сделать европейские общества более устойчивыми к дезинформации.

Напомним, на прошлой неделе ЕС утвердил запрет еще четырех пропагандистских ресурсов России.

Также недавно Еврокомиссия начала расследование в отношении Meta из-за недостаточной борьбы с дезинформацией РФ.