ГСЧС получила от ЕС системы для разминирования

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова в среду передала Государственной службе чрезвычайных ситуаций три системы разминирования DOK-ING MV-10 для оснащения вновь созданных пиротехнических подразделений ГСЧС.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет "Европейская правда".

Технику передали в рамках проекта международной технической помощи "Комплексная поддержка национального сектора противоминной деятельности в Украине – оперативная помощь государственным операторам в проведении гуманитарного разминирования", где партнером по развитию выступил ЕС, а исполнителем – государственное учреждение Центральное агентство по управлению проектами (Литва).

Комплекс MV-10 уже используют в работе саперы ГСЧС, очищая загрязненные взрывоопасными предметами территории Украины.

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Эти машины особенно эффективны при разминировании больших территорий и способны обезвреживать как противопехотные, так и противотанковые мины и другие невзорвавшиеся боеприпасы. Они могут разминировать и на крутых склонах.

Преимуществом является то, что комплекс безопасен в эксплуатации благодаря дистанционному управлению.

Поддержка по разминированию также включает специальный учебный курс для украинских операторов, которые будут работать с комплексом MV-10. Весной этого года уже был проведен тренинг для экипажей машин механизированного разминирования.

Напомним, в начале апреля в Минреинтеграции сообщали, что международные партнеры Украины выделили более 700 миллионов долларов на гуманитарное разминирование.

А в декабре Литва представила обновленную концепцию коалиции по разминированию Украины. Коалиция по разминированию предусматривает элементы как гуманитарного разминирования освобожденных оккупированных территорий, так и боевого разминирования на линии соприкосновения с войсками РФ.