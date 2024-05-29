ДСНС отримала від ЄС системи для розмінування

Посол ЄС в України Катаріна Матернова у середу передала Державній службі надзвичайних ситуацій три системи розмінування DOK-ING MV-10 для оснащення новостворених піротехнічних підрозділів ДСНС.

Про це повідомила пресслужба відомства, пише "Європейська правда".

Техніку передали у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Комплексна підтримка національного сектору протимінної діяльності в Україні – оперативна допомога державним операторам у проведенні гуманітарного розмінування", де партнером з розвитку виступив ЄС, а виконавцем – державна установа Центральне агентство з управління проєктами (Литва).

Комплекс MV-10 вже використовують у роботі сапери ДСНС, очищаючи забруднені вибухонебезпечними предметами території України.

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Ці машини є особливо ефективними при розмінуванні великих територій і здатні знешкоджувати як протипіхотні, так і протитанкові міни та інші боєприпаси, що не вибухнули. Вони можуть розміновувати і на крутих схилах.

Перевагою є те, що комплекс безпечний в експлуатації завдяки дистанційному управлінню.

Підтримка з розмінування також включає спеціальний навчальний курс для українських операторів, які працюватимуть з комплексом MV-10. Весною цього року вже було проведено тренінг для екіпажів машин механізованого розмінування.

Нагадаємо, на початку квітня у Мінреінтеграції повідомляли, що міжнародні партнери України виділили понад 700 мільйонів доларів на гуманітарне розмінування.

А в грудні Литва представила оновлену концепцію коаліції з розмінування України. Коаліція з розмінування передбачає елементи як гуманітарного розмінування звільнених окупованих територій, так і бойового розмінування на лінії зіткнення з військами РФ.