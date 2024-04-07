Международные партнеры выделили более $700 млн на гуманитарное разминирование Украины

Международные партнеры Украины выделили более 700 миллионов долларов на гуманитарное разминирование.

Об этом сообщило в воскресенье Минреинтеграции, пишет "Европейская правда".

Эти средства предусмотрены на проекты в гуманитарном разминировании Украины на 2022-2027 годы.

Среди ключевых доноров – США, Швейцария, Норвегия, страны ЕС, Япония, Нидерланды, Германия и другие.

В дальнейшем, с целью усиления системы противоминной деятельности в Украине, правительство будет углублять взаимодействие с международным и профессиональным сообществом.

Такая координация будет действовать через начатую в 2023 году секторальную рабочую группу, объединяющую всех доноров Украины в этой сфере. А также через восстановленный в марте 2024 года кластер по противоминной деятельности, ставший платформой для программной координации соответствующих субъектов.

Напомним, в декабре Литва представила обновленную концепцию коалиции по разминированию Украины. Коалиция по разминированию предполагает элементы как гуманитарного разминирования освобожденных оккупированных территорий, так и боевого разминирования на линии столкновения с войсками РФ.

Первая рабочая встреча коалиции прошла в Литве в январе.