В Австрии задержали четырех немцев, отмечавших день рождения Гитлера

Австрийская полиция задержала четырех немцев, которые почтили день рождения лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера возле дома, где тот родился.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам полиции, четверо граждан ФРГ – две сестры и их партнеры, в возрасте от 20 до 30 лет – пришли к зданию, где родился нацистский диктатор, в субботу, чтобы положить белые розы в оконные проемы.

Правоохранители отметили, что задержанные позировали для фотографий, а одна из женщин продемонстрировала нацистское приветствие. Патруль заметил группу и забрал ее в участок для допроса.

По данным полиции, женщина заявила, что демонстрировала нацистское приветствие в шутку. Впрочем, правоохранители указали, что нашли чат с другими участниками группы в ее мобильном телефоне, где они обменивались сообщениями и фотографиями на нацистскую тематику.

Правоохранители отметили, что сообщат обо всех четырех задержанных в прокуратуру по подозрению в нарушении австрийского закона, запрещающего нацистскую символику.

На прошлой неделе ведущий член ультраправой партии "Альтернатива для Германии" предстал перед судом по обвинению в использовании запрещенного нацистского военизированного лозунга.

Прокуроры утверждают, что региональный партийный лидер "Альтернативы" в Тюрингии Бьорн Хёкке закончил предвыборную речь в восточном городе Мерзебург в мае 2021 года словами "Все для Германии!". Эта фраза запрещена в Германии, поскольку она была лозунгом нацистских штурмовиков.

Ранее нижняя палата швейцарского парламента одобрила меры, запрещающие использование, публичное ношение или демонстрацию нацистской и расистской символики, которая может разжигать ненависть или насилие.

В декабре прошлого года инициатива была одобрена верхней палатой парламента Швейцарии – Советом кантонов.