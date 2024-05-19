Хуситы вблизи Йемена попали ракетой в танкер, принадлежащий Греции

Поддерживаемые Ираном боевики-хуситы в субботу попали противокорабельной ракетой в нефтяной танкер, принадлежащий Греции, который шел под панамским флагом у побережья Йемена в Красном море.

Как пишет "Европейская правда", об этом в X (Twitter) сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

По словам военных, хуситы запустили одну противокорабельную ракету по нефтяному танкеру M/T Wind около часа ночи по местному времени, вызвав затопление, которое вывело из строя двигатели и рулевой блок.

В сообщении говорится, что экипаж смог восстановить работу двигателя и рулевого блока, никакой помощи не понадобилось, при этом судно "восстановило свой курс собственными силами".

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"Это продолжающееся злонамеренное и безрассудное поведение поддерживаемых Ираном хуситов угрожает региональной стабильности и ставит под угрозу жизни моряков в Красном море и Аденском заливе", – заявили в CENTCOM.

Британский морской страховщик Ambrey сообщил, что нападение произошло примерно в 18 километрах к юго-западу от йеменского портового города Моха на Красном море, и что ракета вызвала пожар в отсеке рулевого механизма, информирует Reuters.

Судно загрузили нефтью в российском черноморском порту Новороссийск, после чего оно направлялось в Китай, говорится в заявлении Ambrey.

Отдельно Военный центр морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) заявил, что судно и экипаж находятся в безопасности и направляются в следующий порт.

Ранее силы США заявили, что 10-11 мая силы коалиции отбили атаку дронов со стороны поддерживаемых Ираном йеменских боевиков-хуситов в водах Аденского залива и Красном море.

Недавно сообщалось, что фрегат Военно-морских сил Италии Virginio Fasan в Красном море сбил беспилотник, который направлялся в направлении сопровождаемого торгового судна.

Перед этим греческий военный корабль, участвующий в военно-морской миссии Европейского Союза в Красном море, перехватил два беспилотника, запущены хуситами в направлении коммерческого судна.

Боевики-хуситы в Йемене с осени прошлого года неоднократно запускали беспилотники и ракеты против торговых судов в Красном море, утверждая, что действуют в знак солидарности с палестинцами против военных действий Израиля в секторе Газа.