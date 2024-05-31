ЕС ввел новые санкции против КНДР за поддержку войны РФ против Украины

Совет ЕС ввел санкции против еще шести физических и трех юридических лиц из КНДР, причастных к деятельности страны, связанной с незаконными программами вооружений и поддержкой захватнической войны России против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, информирует "Европейская правда".

Новые ограничения связаны с деятельностью КНДР, направленной на уклонение от санкций, что может привести к получению средств для ее незаконных ядерной и баллистической программ, вопреки и с грубым пренебрежением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также в связи с военной поддержкой, которую КНДР оказывает России.

"К лицам, попавшим в список, будет применено замораживание активов. Также запрещено предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, лицам, включенным в перечень, или в их пользу. Кроме того, к перечисленным лицам будет применен запрет на въезд в Европейский Союз", – говорится в сообщении.

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Сегодняшнее решение доводит общее количество лиц, внесенных в санкционный список ЕС, до 77 физических и 20 юридических лиц.

Как известно, Россия и Северная Корея в течение последнего года усилили свое военное сотрудничество. Известно, что Москва получила северокорейские баллистические ракеты и боеприпасы и обещала Пхеньяну в ответ собственные технологии для спутниковой и ракетной программ.

В США беспокоятся, что "крепкие объятия" между РФ и Северной Кореей могут подтолкнуть лидера КНДР Ким Чен Ына к риску в вопросе угроз Южной Корее, экспорта вооружений и игнорирования призывов о ядерных переговорах.

Недавно США объявили о санкциях против двух физических и трех юридических российских лиц, которые способствовали поставке оружия между Россией и Северной Кореей.