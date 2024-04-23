В США обеспокоены "крепкими объятиями" России и КНДР

В США беспокоятся, что "крепкие объятия" между РФ и Северной Кореей могут подтолкнуть лидера КНДР Ким Чен Ына к риску в вопросах угроз Южной Корее, экспорта вооружений и игнорирования призывов о ядерных переговорах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила помощница госсекретаря США по вопросам Северной Кореи Чжун Пак, которую цитирует Bloomberg.

По ее словам, поскольку Северная Корея поставляет оружие для поддержки войны РФ против Украины, Пхеньян получает выгоду от "всего спектра" улучшения дипломатических отношений с Россией – от экономической помощи и помощи в сфере безопасности до визитов российских чиновников.

"Это может придать этой некогда изолированной стране видимость легитимности, которой она не заслуживает и не должна иметь. Мы обеспокоены тем, что это может заставить Кима думать, что его поводок длиннее, чем он есть на самом деле, и как это может повлиять на расчет рисков Кима", – сказала Пак.

По ее словам, КНДР уже отправила в Россию около 11 тысяч контейнеров с боеприпасами, а также 40 баллистических ракет, использованных в Украине.

Это укрепило российские оккупационные силы в Украине, добавила представитель Госдепа.

По словам Пак, одним из существенных дипломатических успехов Северной Кореи в отношениях с Москвой стало наложение Россией вето на резолюцию Совета безопасности ООН о продлении полномочий группы экспертов, которая в течение 15 лет отчитывалась о развитии ядерного арсенала Северной Кореи.

Она добавила, что существует реальный риск того, что отношения Северной Кореи с Россией могут сделать ее оружие более привлекательным для других группировок по всему миру. Южная Корея уже заявила, что северокорейское оружие используется ХАМАС против Израиля.

Россия усилила сотрудничество с Северной Кореей после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Известно, что Пхеньян передал Москве также и артиллерийские снаряды.

В США заявили, что характер угрозы безопасности со стороны Северной Кореи может "кардинально измениться" в ближайшее десятилетие в результате ее сотрудничества с Россией.