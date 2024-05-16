США наложили санкции на россиян, которые помогали Москве получать оружие из КНДР

Министерство финансов США 15 мая объявило о санкциях против двух физических и трех юридических российских лиц, которые способствовали поставке оружия между Россией и Северной Кореей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении американского ведомства.

Схема по поставкам оружия между Россией и КНДР связана с гражданином Словакии, торговцем оружием Ашотом Мкртичевым, против которого США ввели санкции в марте 2023 года. Несмотря на это, Мкртичев с сообщниками продолжили свою деятельность через посредников.

Один из них – россиянин Рафаэль Газарян, который вел от имени Мкртичева переговоры о получении различных видов оружия и боеприпасов для России из КНДР и возглавил одну из его компаний (против которой США также ввели санкции).

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Другой россиянин, Алексей Буднев, по данным Минфина США, способствовал поставке в Россию военного коммуникационного оборудования, "которое, вероятно, происходило из КНДР и предназначалось для поддержки российских военных".

С Газаряном связаны компании "Транс Капитал" и "Рафорт", а Буднев является единственным владельцем ООО "Технология", которая фигурировала в договоренностях о военных поставках между Москвой и Пхеньяном. Все они сейчас попали под санкции США.

Как известно, Россия и Северная Корея в течение последнего года усилили свое военное сотрудничество. Известно, что Москва получила северокорейские баллистические ракеты и боеприпасы и обещала Пхеньяну в ответ собственные технологии для спутниковой и ракетной программ.

В США беспокоятся, что "крепкие объятия" между РФ и Северной Кореей могут подтолкнуть лидера КНДР Ким Чен Ына к риску в вопросе угроз Южной Корее, экспорта вооружений и игнорирования призывов о ядерных переговорах.