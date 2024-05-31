ЄС запровадив нові санкції проти КНДР за підтримку війни РФ проти України

Рада ЄС запровадила санкції проти ще шести фізичних та трьох юридичних осіб з КНДР, причетних до діяльності країни, пов'язаної з незаконними програмами озброєнь та підтримкою загарбницької війни Росії проти України.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, інформує "Європейська правда".

Нові обмеження пов’язані з діяльністю КНДР, спрямованою на ухилення від санкцій, що може призвести до отримання коштів для її незаконних ядерної та балістичної програм, всупереч та з грубим нехтуванням відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН, а також у зв'язку з військовою підтримкою, яку КНДР надає Росії.

"До осіб, які потрапили до списку, буде застосовано заморожування активів. Також заборонено надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, особам, включеним до переліку, або на їхню користь. Крім того, до перелічених осіб буде застосовано заборону на в'їзд до Європейського Союзу", – йдеться у повідомленні.

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Сьогоднішнє рішення доводить загальну кількість осіб, внесених до санкційного списку ЄС, до 77 фізичних та 20 юридичних осіб.

Як відомо, Росія і Північна Корея протягом останнього року посилили свою військову співпрацю. Відомо, що Москва отримала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси й обіцяла Пхеньяну у відповідь власні технології для супутникової та ракетної програм.

У США непокояться, що "міцні обійми" між РФ та Північною Кореєю можуть підштовхнути лідера КНДР Кім Чен Ина до ризику в питанні загроз Південній Кореї, експорту озброєнь та ігнорування закликів щодо ядерних переговорів.

Нещодавно США оголосили про санкції проти двох фізичних і трьох юридичних російських осіб, які сприяли постачанню зброї між Росією та Північною Кореєю.