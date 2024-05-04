Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что "российский" закон об "иноагентах" – не единственная проблема в Грузии, еще одна проблема – "российское" правительство.

Такую оценку событиям в Тбилиси глава государства дала в интервью изданию Deutsche Welle, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Власти пытаются изобразить партнеров Грузии агентами революции, поскольку считают, что они пытаются их свергнуть. Но они молчат о России, будто это наш новый друг. Поэтому "российский" закон – не единственная проблема, проблема – в "российском" правительстве, которое ведет эту страну в Россию", – заявила Зурабишвили.

По словам президента, большинство населения Грузии выступает против такой политики. Глава государства напомнила, что правящая партия уже приняла несколько спорных законов, в частности закон, "который делает Грузию оффшорной зоной для российских олигархов, попавших под санкции".

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"Это крайне тревожно, и я думаю, что наши европейские партнеры должны принять правильные меры в отношении того, что здесь происходит. Прежде чем мы пройдем трудный путь перед выборами, нам нужно их внимание", – подчеркнула Саломе Зурабишвили.

Отметим, что ранее президент Грузии наложила вето на поправки, касающиеся отмены налога на инвестиции из оффшорных зон.

Как известно, резонансный законопроект об "иноагентах", несмотря на многодневные массовые протесты и предупреждения Запада, уже одобрен в первом и втором чтениях. Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит проект в третьем чтении примерно через две недели.

МВД Грузии сообщило о задержании 23 человек по итогам акций протеста вечером 2 мая. Протестующие сообщали о нападениях "титушек", некоторые в результате избиения получили серьезные травмы.

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