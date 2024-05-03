Участников протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси избили "титушки"

Группа неизвестных мужчин спортивного телосложения напала на участников акции протеста в Тбилиси, которые выступают против принятия резонансного закона об "иноагентах".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил грузинский проект SOVA.

Инцидент произошел в районе проспекта Царицы Тамар недалеко от площади Героев, где 2 мая собрались тысячи манифестантов. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Один из участников митинга рассказал, что нападавшие передвигались на нескольких автомобилях и появились внезапно.

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"Мы шли, пели песни, они остановили (авто), вышли, напали на кого-то, начали бить людей. Я попытался им помочь, они бросили меня на землю", – рассказал телекомпании Formula один из митингующих.

По данным СМИ, агрессивные люди передвигались на нескольких автомобилях. Предполагают, что нападавшие – спортсмены.

В беседе с журналистом Mtavari Arkhi пострадавший парень сказал, что было 10-15 нападавших.

По данным телеканала, несколько человек получили серьезные травмы, у них выбиты зубы и, вероятно, сотрясение мозга. Некоторых доставили в больницу.

2 мая протестующие против закона об "иноагентах" митинговали не только возле грузинского парламента – они также перекрыли автомобильное движение в Тбилиси на площади Героев. Грузинская полиция задержала нескольких демонстрантов.

Резонансный законопроект об "иноагентах", несмотря на многодневные массовые протесты и предупреждения Запада, уже одобрен в первом и втором чтениях. Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит проект в третьем чтении примерно через две недели.

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