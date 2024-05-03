На последнем протесте против закона об "иноагентах" в Тбилиси задержали более 20 человек

На акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси в ночь со 2 на 3 мая задержали 23 человека.

Как сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда", об этом заявили в МВД Грузии.

В пресс-службе Министерства внутренних дел заявили, что на площади Героев задержали 23 протестующих за "мелкое хулиганство" или "неповиновение полиции".

Всего за три вечера с 30 апреля общее количество задержанных на протестах приблизилось к сотне, больше всего задержаний было в ночь на 1 мая.

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Вечером 2 мая протестующие сосредоточились на площади Героев и на проспекте царицы Тамар и Левой набережной.

Протестующие сообщали о нападениях "титушек", некоторые в результате избиения получили серьезные травмы. О задержании нападавших пока не сообщалось.

Народный защитник (омбудсмен) Грузии получил десятки жалоб на чрезмерное применение силы со стороны полиции при задержании протестующих.

Резонансный законопроект об "иноагентах", несмотря на многодневные массовые протесты и предупреждения Запада, уже одобрен в первом и втором чтениях. Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит проект в третьем чтении примерно через две недели.

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