СМИ: Консерваторы в Британии после местных выборов отказались от идеи сменить Сунака

В британской Консервативной партии отказались от идеи смены лидера и премьер-министра Риши Сунака после того, как результаты местных выборов оказались не столь катастрофическими, как ожидалось.

Об этом стало известно агентству Bloomberg от информированных источников, пишет "Европейская правда".

Местные выборы, которые состоялись в Британии 2 мая, стали последним шансом сменить руководство британских консерваторов перед парламентскими выборами, запланированными на конец года.

Инициаторы отставки Риши Сунака считали, что в случае провала партии смогут убедить достаточное количество членов парламента – не менее 52 – объявить премьеру вотум недоверия.

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Но консерваторам удалось сохранить контроль в важном муниципалитете Тис-Вэлли на северо-востоке Англии, пусть и с меньшим количеством голосов. Они также не допустили победы оппозиционной Лейбористской партии в городе Харлоу, что возле Лондона.

Одна из инициаторов кампании за смену руководства Консервативной партии Андреа Дженкинс публично признала, что ее коллеги "вряд ли" пойдут против премьера, и призвала "работать с тем, что имеем".

Сунак, однако, уже признал неутешительный результат местных выборов для Консервативной партии и сказал, что "полностью сосредоточен на текущей работе" для улучшения рейтингов перед голосованием за парламент.

Прошедшие опросы свидетельствуют, что британская Консервативная партия потерпит серьезное поражение на национальных выборах, которые ожидаются в этом году.