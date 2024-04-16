Терроризм в рясах: пойдет ли Эстония на полный запрет РПЦ

В правящей коалиции Эстонии поддержали инициативу министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса о новом статусе РПЦ

Эстония может максимально радикально решить вопрос местного филиала Русской православной церкви (РПЦ).

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил в СМИ, что предложит парламенту Эстонии объявить Русскую православную церковь (Московский патриархат) организацией, поддерживающей терроризм.

Пока это – всего лишь инициатива, однако глава МВД Эстонии считается достаточно влиятельным политиком, предложения которого чаще всего находят поддержку в коалиции.

Это существенно увеличивает вероятность принятия такого закона.

В таком случае Эстония создаст юридический прецедент, который может оказаться полезным и другим странам, где присутствует РПЦ. И одновременно – это усилит позиции Украины, где также готовятся к законодательному запрету религиозных организаций, чей центр управления находится на территории страны-агрессора.

Ограничения, но не запрет

Стоит отметить, что среди других стран региона Эстония считалась наиболее защищенной от религиозного влияния из РФ.

Дело в том, что уже более ста лет, с 1923 года, в стране существует Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ) – автономная православная церковь в юрисдикции Вселенского патриархата.

Она была восстановлена в 1996 году, однако теперь ей приходится существовать наравне с российским конкурентом – самоуправляемой Эстонской православной церковью (ЭПЦ), находящейся в канонической юрисдикции Московского патриархата (МП).

Этим Эстония выгодно отличалась от Латвии и Литвы, где о создании независимой от Москвы православной церкви задумались лишь после 2022 года.

Впрочем, на этом успехи Эстонии в защите от гибридного влияния РФ заканчивались.

ЭПЦ МП оставалась крупнейшей православной церковью в стране, а в связи с тем, что многие эстонцы являются атеистами, она стала крупнейшей религиозной организацией Эстонии.

И конечно же, ЭПЦ МП была и оставалась агентом влияния РФ.

В частности, представители РПЦ в Эстонии поддерживали и тиражировали месседжи российской пропаганды для своих эстонских прихожан.

Такие обвинения были выдвинуты, в частности, против главы ЭПЦ МП митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения (Валерия Решетникова).

К слову, ранее Валерий Решетников был ректорам Московской духовной академии и семинарии (в 1995–2018 годах), а в 1998–2018 годах был председателем учебного комитета РПЦ. А главное – в 2004–2018 годах он являлся членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.

До определенного времени государство Эстония закрывало глаза на эти риски. Но после 24 февраля 2022 года все изменилось.

В связи с российской полномасштабной агрессией против Украины, в Эстонии и в других странах Европы стали все больше говорить о гибридном вредоносном влиянии Москвы и аффилированных с ней организаций, в том числе – РПЦ.

Эстонский филиал РПЦ долгое время пытался отмежеваться от заявлений и действия патриарха Кирилла.

В частности, в октябре 2022 года митрополит Евгений в письменном виде он сообщил министру внутренних дел Эстонии Ляэнеметсу, что не разделяет отношение Кирилла к российской военной агрессии против Украины. Впрочем, такие заявления с самого начала не выглядели убедительными.

В январе 2023 года митрополита Евгения вызвали в МВД Эстонии для объяснения своего участия в пророссийской политической акции с НКО "Вместе за мир в Эстонии" (Koos Rahu Eest Eestis), в ходе которой предполагалось, провести совместную молитву за мир.

Акция была запланирована на 22 февраля 2023 года в Таллинне, но это мероприятие отменили, а Эстонская православная церковь заявила, что стала якобы жертвой политической провокации.

В конце концов, в январе 2024 года власти Эстонии решили не продлевать вид на жительство митрополиту.

Опубликованное 18 января 2024 года сообщение Департамента полиции и погранохраны Эстонии поясняло это решение следующим образом:

"Государство приняло решение отказать в продлении вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в том числе в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшиеся ему ранее предупреждения".

6 февраля митрополит Евгений должен был покинуть Эстонию, однако сообщил, что будет управлять церковью дистанционно.

За шаг до запрета

Впрочем, ключевой причиной, актуализировавшей в правительстве Эстонии "ядерный сценарий", скорее всего, стало заседание "Российского народного собора" – организации под руководством патриарха Кирилла.

28 марта там был принят "наказ", в котором российское военное вторжение в Украину было названо "священной войной", а также заявлялось, что "вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России".

Это откровенно шовинистическое антиукраинское заявление заставило эстонские власти вызвать представителей РПЦ для объяснений. И эти объяснения – якобы речь идет о заявлениях российского общественной организации, к которой они не имеют отношения, – заставило задуматься о более радикальных шагах.

В свете этих событий

дискуссия об объявлении РПЦ террористической организацией в эстонском обществе нарастала.

Именно поэтому инициатива министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса признать Московский патриархат организацией, поддерживающей терроризм, была вполне ожидаемой.

Эту идею поддерживают и многие эстонские политики как в коалиции, так и в оппозиции, и, конечно, лидеры общественного мнения – как левые, либеральные политики, так и правые (среди них и многие консерваторы), хотя и не все.

Против этой идеи выступает ряд политиков левого спектра, ряд из которых в оппозиции.

Также к этой идее с опаской относятся и некоторые правые консервативные политики, считая, что государство не должно вмешиваться в дела религиозных конфессий. Некоторые политики из партии EKRE (Консервативная народная партия Эстонии) скептически относятся к этой идее или считают, что принимать такие решения надо очень взвешенно. "Это вопрос религиозной свободы, где нет необходимости набирать политические очки. Этот церковный вопрос может иметь непредсказуемые последствия", – заявил член правления EKRE Яак Вальге.

Впрочем, в экспертном сообществе Эстонии эта инициатива скорее встретила поддержку. "Согласно уставу, Эстонская православная церковь Московского патриархата является самоорганизующейся церковью – то есть она имеет внутреннюю свободу в организации своей деятельности в определенных вопросах. Но это не касается именно духовно-исторической части церкви, где она продолжает принадлежать материнской церкви (т.е. РПЦ)", - заявил в интервью ERR доцент кафедры церковной истории Тартуского университета Прийт Рохтметс.

Еще более важно, что идея объявить РПЦ террористической организацией находит поддержку в правящей коалиции.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в начале апреля, что РПЦ, по сути, "превратилась в радикально настроенную пропагандистскую машину, призывающую убивать невинных людей".

По словам главы правительства Эстонии, она не потерпит враждебную военную пропаганду и тех, кто ее распространяет.

Каллас подчеркнулa: "Это послание также было ясно доведено до руководителей Эстонской православной церкви Московского патриархата. Я очень надеюсь, что это послание было ясно донесено. Агрессия России против Украины и украинцев не может иметь никакого оправдания, исходит ли она от Путина, Кирилла или кого бы то ни было. Религия, которую они распространяют, – это не христианство, а варварство".

Также о поддержке этой инициативы заявил министр иностранных дел Эстонии, представитель либеральной партии "Eesti 200" Маргус Тсахкна.

"Мы не говорим о свободе вероисповедания, мы говорим о поддержке агрессии, прославлении российского империализма, разжигании ненависти к западным странам и Украине. Во время войны нам неоднократно приходилось признавать, что Русская православная церковь находится на службе правящего режима, поддерживая и отражая его идеологию", – заявил он.

По его словам, такой запрет "не повлияет на прихожан и не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны".

"Мы должны понимать, что сегодня Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, который, по сути, руководит террористической деятельностью в мире", – уточняет министр.

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Защитой от гибридного влияния РПЦ обеспокоились за последние годы не только в Эстонии.

В частности, в Латвии в прошлом году был принят закон, де-факто устанавливающий самостоятельный и независимый (автокефальный) статус Латвийской православной церкви (ЛПЦ). И ЛПЦ согласилась на такие изменения, не решившись ссориться с государством.

В Литве дело дошло до создания параллельно с епархией РПЦ экзархата Константинопольского патриархата. При этом переговоры со вселенским патриархом Варфоломеем вела премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

У Эстонии есть шанс пойти гораздо дальше, поставив точку в легальном нахождении РПЦ в стране.

Впрочем, эта инициатива вызывает множество вопросом, ответы на которые необходимо будет найти еще до принятия такого закона.

Каким становится статус бывших общин ЭПЦ? Смогут ли они свободно продолжать свою деятельность? Или же им предстоит насильственное слияние с ЭАПЦ?

Какое наказание грозит тем священникам, которые продолжат контакты с РПЦ? А главное, нет ли рисков, что в нелегальном положении РПЦ ее пропаганда станет еще более опасной?

Одно понятно наверняка: если официальный Таллинн пойдет на такой шаг, это существенно упростит принятие аналогичного закона Украиной. А главное, упростит защиту этой инициативы от международных "правозащитников", обеспокоенных "ущемлением традиционного православия".

Авторы:

Владимир Сазонов, сопрофессор Тартуского университета,

Юрий Панченко, редактор "Европейской правды"