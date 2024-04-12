В Эстонии предлагают признать Московский патриархат террористической организацией

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил о планах предложить парламенту признать Московский патриархат террористической организацией для запрета его деятельности в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в эфире телеканала ETV, сообщает Postimees.

Глава МВД заявил, что у него, как министра внутренних дел, не остается другого выбора, кроме как самому принять меры для разрыва связей между ЭПЦ МП и Московским патриархом, с учетом экспертизы его ведомства и оценки Полиции безопасности.

"У меня, как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу (парламенту) объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающим в своей деятельности терроризм", – отметил Ляэнеметс, заверив, что это не означает закрытие храмов.

По его словам, он сможет обратиться в суд и предложить прекратить деятельность церковной организации, которая действует в Эстонии, что позволит ей разорвать связи с Москвой.

"Мы должны понимать, что сегодня Московский патриархат подчиняется (лидеру РФ) Владимиру Путину, который, по сути, руководит террористической деятельностью в мире", – отметил министр.

Он добавил, что парламент Эстонии уже принимал подобное заявление и объявлял Россию террористическим государством.

Глава МВД заявил, что за два года пребывания в должности ему пришлось четыре раза вызывать представителей ЭПЦ МП по вопросам безопасности, а заявление, принятое Собором Русской православной церкви в апреле о "священной войне", вывело ситуацию с безопасностью на новый уровень.

"Если провести параллель с исламскими террористами, которые говорят, что ведут священную войну против западного мира, против ценностей западного мира, то сегодня патриарх и Московская патриархия ничем не отличаются от исламских террористов", – сказал Ляэнеметс.

Министр пояснил, что если патриарх Кирилл является главой церкви в Москве, это его послание обязательно дойдет до людей и в Эстонии.

"И это то, на что определенные люди (также в Эстонии) опираются. Мы знаем, что в кризисных ситуациях церкви доверяют больше, чем власти", – резюмировал он.

Ранее Министерство внутренних дел Эстонии пригласило на беседу представителей Эстонской православной церкви Московского патриархата в связи с тем, что РПЦ назвала войну в Украине "священной".

ЭПЦ МП уже опубликовала объявление, что ее митрополит Евгений не был на съездах Русского народного собора по меньшей мере последние шесть лет, включая последний.

Напомним, в январе этого года Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии не стал продлевать вид на жительство митрополита Евгения, решив, что он представляет угрозу безопасности государства. По словам правоохранителей, митрополит не осудил агрессию РФ против Украины. Из-за непродления вида на жительство ему пришлось выехать в Россию.

В июне 2023 года Эстония запретила въезд российскому патриарху Кириллу.