В Молдову не пустили российского рэпера

Пограничная полиция Молдовы не пустила в страну российского рэпера родом из Узбекистана MC Doni (Достонбек Исламов), который должен был выступить на концерте, организованном группой беглого олигарха Илана Шора.

Эту информацию пограничники подтвердили порталу NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Накануне пресс-служба признанной неконституционной партии "Шор" сообщила, что в городе Тараклия в день города, 6 мая, состоятся мероприятия, "организованные командой Илана Шора". Анонсировали и выступление рэпера Doni.

Реклама:

Позже мэр Тараклии Вячеслав Лупов, приближенный к Шору, опубликовал в Facebook постер с программой мероприятий, где имя Doni зачеркнули. А в некоторых Telegram-каналах опубликовали фото документа, который пограничники Молдовы выдали россиянину в Кишиневском аэропорту.

Пресс-секретарь Пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки, отвечая на вопрос NewsMaker, сказала, что "его не пустили, поскольку не были соблюдены условия для въезда в Молдову".

Она добавила, что за последние сутки 11 иностранцам отказали в разрешении на пересечение государственной границы Молдовы.

Молдова не впервые не разрешает въезд на свою территорию гражданам России. Российский МИД в ответ громко возмущается.