Турция проводит крупные учения в своих морях

Турция с понедельника начала крупные военно-морские учения, которые будут проходить вокруг ее берегов.

Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".

Учения DENİZKURDU-II/2024 проводят с целью оценить качество управления, повысить оперативную готовность участников учений и их слаженность.

Маневры будут проводиться в Черном, Мраморном, Эгейском морях и восточной части Средиземного моря.

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Всего привлечены 100 кораблей различного типа, 8 субмарин, 39 самолетов, 16 вертолетов, 28 беспилотников и 7 морских беспилотников, а также 15 тысяч личного состава.

В целом учения продлятся 6-18 мая, наиболее активные действия запланированы на 13-16 мая.

В Эстонии в понедельник начались военные учения с участием 15 стран.

Мастшабные учения проводятся также в Литве, в их рамках в отдельных районах Вильнюса и Каунаса в ночь на среду будет действовать "учебный" комендантский час.