Латвия вышлет российского дипломата

Министерство иностранных дел Латвии объявило российского дипломата персоной нон грата.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил МИД балтийской страны.

В сообщении говорится, что министр иностранных дел Кришьянис Кариньш принял решение объявить персоной нон грата одного дипломата посольства РФ, который должен покинуть Латвию до конца дня 10 апреля.

"27 марта 2024 года временного поверенного в делах посольства РФ Олега Зыкова вызвали в МИД Латвии, где ему выразили решительный протест... в связи с неприемлемой и провокационной публичной коммуникацией, которую посольство ведет в течение длительного периода, что грубо противоречит букве и духу Венской конвенции...", – отметило ведомство.

Как говорится в сообщении, несмотря на неоднократные выговоры со стороны МИД посольство РФ продолжает некорректную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию государственных институтов и органов власти Латвийского государства и разжигание вражды среди латвийского общества.

На прошлой неделе министерство иностранных и европейских дел Словении объявило российского дипломата персоной нон грата из-за деятельности, несовместимой с его дипломатическим статусом.

Перед этим МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы сообщить об объявлении сотрудника посольства РФ с дипломатическим статусом персоной нон грата.

Ранее МИД Молдовы сообщил об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства РФ в связи с организацией "выборов" президента России на территории Приднестровского региона.

В то же время МИД Австрии решил объявить двух работников посольства России персонами нон грата из-за того, что их деятельность "несовместима с дипломатическим статусом".