В правительстве Германии требуют жесткой реакции на насилие против политиков

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер и министры внутренних дел 16 федеральных земель заявили, что хотят ужесточить законы для защиты политиков и помощников на выборах от политически мотивированного насилия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Соответствующее заявление было сделано по результатам специальной видеоконференции, созванной для обсуждения проблемы политического насилия в стране после нападения в Дрездене на депутата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиаса Экке.

Власти Саксонии заявили, что по крайней мере один из четырех предполагаемых нападавших принадлежал к ультраправым, а полиция сообщила, что ранее эта же группа напала и нанесла травмы помощнику на выборах от Партии зеленых, который находился неподалеку.

Реклама:

На конференции во вторник министры внутренних дел поддержали парламентские инициативы Саксонии и Баварии по ужесточению наказаний за нанесение телесных повреждений и нападения.

Министр внутренних дел северо-восточной земли Бранденбург Михаэль Штюбген, который председательствовал на конференции, "самым решительным образом" осудил нападения, произошедшие на выходных, и заявил, что действующее законодательство больше не отражает угрозу для тех, кто принимает активное участие в политике.

"Неоднократные нападения свидетельствуют об общественном развитии, когда люди пытаются достичь своих политических целей не только словами, но и насилием, ненавистью и преследованием. Это ставит под угрозу нашу демократию и нашу свободу, основанную на законе", – указал он.

Глава МВД Фезер говорила о "чрезвычайно жестоком акте насилия" против Экке и призвала к "четкому сигналу "стоп".

По ее словам, количество нападений на политиков выросло на 53% между 2022 и 2023 годами.

"Жестокие преступники, которые нападают на демократов, должны почувствовать всю силу закона, получив быстрое и значимое наказание", – заявила Фезер, призывая к усилению защиты помощников на выборах и более быстрому и строгому наказанию.

Она сказала, что "более заметное присутствие полиции" необходимо для защиты демократов на предвыборных мероприятиях, но заметила: "Полиция не может быть везде одновременно, но она может скорректировать свои концепции защиты и увеличить свое присутствие, как это уже происходит во многих местах".

Недавно в Германии установили трех человек, которые, вероятно, были соучастниками серьезного нападения на ведущего кандидата Социал-демократической партии Германии на европейских выборах Матиаса Экке.

Избиение было настолько жестоким, что политика пришлось доставить в больницу и прооперировать.

Еще раньше депутат Бундестага от "Зеленых" Кай Геринг и его однопартиец Рольф Флисс подверглись нападению после партийного мероприятия в Эссене.