В Германии напали на двух политиков от "зеленых" после партийного мероприятия

В Германии депутат Бундестага от Партии зеленых Кай Геринг и его коллега Рольф Флисс подверглись нападению после партийного мероприятия в Эссене.

Об этом сообщает ZDF, пишет "Европейская правда".

Комментируя инцидент, Геринг отметил, что "обычный, случайный и сначала дружеский разговор внезапно перерос в неприятные оскорбления в наш адрес и спонтанное физическое нападение на Рольфа Флисса".

Как сообщили впоследствии в полиции, инцидент произошел в четверг вечером, когда политики возвращались домой после мероприятия Партии зеленых.

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К ним обоим подошла группа прохожих. По словам правоохранителей, между ними завязалась перепалка, в ходе которой Флисс якобы получил удар кулаком в лицо.

По данным полиции, Флисс получил легкие повреждения.

После этого двое подозреваемых скрылись на такси в направлении центра города.

Согласно заявлению полиции, это может быть политически мотивированным преступлением. Злоумышленников пока разыскать не удалось.

Напомним, в тот же день протестующие в федеральной земле Германии Бранденбург окружили автомобиль вице-президента Бундестага от "Зеленых" Катрин Геринг-Экард и не давали ей уехать после проведения партийного события.

Также недавно ведущий кандидат СДПГ на европейских выборах Матиас Экке подвергся нападению и был серьезно ранен во время расклейки плакатов в Дрездене. Согласно пресс-релизу партии, были также попытки запугивания других команд, которые расклеивали плакаты, а также уничтожение плакатов и оскорбления.